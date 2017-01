El Baskonia enfonsa el Barça i acaba amb la paciència del Palau

La versió més coral del Baskonia ha allunyat una mica més un inofensiu Barcelona Lassa (79-93) del somni de jugar les eliminatòries de l'Eurolliga i ha acabat amb la paciència de part dels aficionats del Palau Blaugrana, que per primera vegada des del principi del curs van xiular al seu equip.

Els de Sito Alonso s'han retrobat amb el seu millor bàsquet i han posat punt final a una ratxa de tres derrotes consecutives contra un rival que, malgrat el seu camí erràtica, té encara dues victòries la vuitena plaça que dóna accés als quarts de final de la màxima competició europea.

Amb l'ajuda de l'encert exterior de Larkin (18 punts), Hanga (14) i Budinger (15), a la qual cosa s'ha sumat la intensitat d'interiors com Tillie (13 punts i 20 de valoració) i Vogtmann, els jugadors de l'equip basc, que amb aquesta victòria es consoliden a les posicions de 'play-off', han desarborat un Barcelona sense intensitat defensiva en què només Rice (15) i Vezenkov (14) han mostrat una mica d'orgull.

Els visitants han marcat el ritme des del primer minut, endossant un parcial de 3-11 (min.5) de la mà dels triples de Larkin (2) i aprofitant-se de les pèrdues blaugranes, una constant en els últims partits.

Només Doellman, autor de 10 punts en el primer quart, ha donat la cara en el Barcelona, que, sense el lesionat Alex Renfroe, trobava a faltar una rotació fiable en la direcció de joc.

Malgrat els triples visitants (4 de 7 intents en els primers 10 minuts), els de Bartzokas han reduït, a poc a poc, la distància gràcies als tirs lliures (7 de 8) i l'urpa de Faverani a la pintura, que els situaven un punt per sota al final del primer període (20-21).

El segon acte ha començat amb un triple de Koponen, amb el qual els locals es posaven per davant per primera vegada en el partit (23-21, min.12), si bé el Baskonia, molt intens en defensa i penalitzat per una tècnica de Bargnani, seguia dominant davant la irregularitat blaugrana.

En un obrir i tancar d'ulls, els visitants encadenaven un parcial de 0-8 (33-40, min,16) amb Larkin com a estendard, autor de sis punts seguits. Demanava temps mort Bartzokas i s'aixecaven els seus gràcies a set punts de Vezenkov que posava el 40-40 a dos minuts i mig del descans.

Una reacció que ha resultat ser un miratge. El Baskonia ha tornat a trobar l'encert des del perímetre amb tres triples de Hanga (2) i Beaubois al tall del descans que deixava el partit ben encaminat (43-53).

Després de la represa, els jugadors de l'equip basc s'han aprofitat dels dubtes anímics i de l'atac erràtic dels locals i, en dos minuts, han emmudit el públic del Palau Blaugrana amb un parcial de 0-7 (43-60, min.22).

El nord-americà Budinger penalitzava la desordenada defensa blaugrana des del perímetre i Larking s'aprofitava d'un trasbalsat Bartzokas, al qual van xiular una tècnica per protestar.

Ha demanat temps mort el tècnic grec, però les sensacions no milloraven. Nuls en atac i sense rebot defensiu -el Baskonia ha capturat fins a 5 rebots ofensius en el tercer quart-, els blaugranes no donaven resposta, malgrat els intents infructuosos de Rice i Faverani.

En aquestes, el Baskonia, amb un joc alegre, ha furgat en la ferida i ha endossat un parcial de 5-17 gràcies a la mobilitat interior de Voigtmann i Tillie i a la hiperactivitat de Budinger (55-80, min.29).

Ha estat llavors quan part de l'afició del Palau Blaugrana ha començat a xiular l'equip i a mostrar alguns mocadors dirigits a la llotja.

Amb el seu equip en la unitat de cures intensives, Bartzokas ha donat entrada a una mica habitual com Eriksson que, lluny de canviar la dinàmica, ha aportat una mica de frescor exterior i ha ajudat a camuflar la sagnia (63-83).

Amb el partit vist per sentència, només faltava saber si els jugadors blaugrana lluitarien fins al final o, per contra, seguirien deambulant a la pista.

Sense els titulars a la pista, Bartzokas ha donat l'alternativa al nouvingut Moussa Diagne, que ha donat una mica de brillantor i mobilitat a la pintura blaugrana.

La voluntat dels menys habituals no ha estat suficient per tapar les flaqueses d'un equip que segueix en caiguda lliure a deu jornades per a la finalització de la primera fase de l'Eurolliga.



- Fitxa tècnica:

79 - Barcelona Lassa (20+23+20+16): Rice (15), Navarro (-), Claver (1), Doellman (10), Tomic (2) -cinc inicial-, Faverani (11), Vezenkov (14), Peno (-), Erksson (6), Diagne (8), Koponen (6) i Perperoglou (6).

93 - Baskonia (21+32+30+10): Larkin (18), Hanga (14), Budinger (15), Tillie (13), Diop (4) -cinc inicial-, Bargnani (6), Voigtmann (13), Sederkerskis (2), Beaubois (3), Blazic (-), Laprovittola (5) i Llum (-).

Àrbitres: Robert Lottermoser (Alemanya), Milivoje Jovcic (Sèrbia) i Potr Pastusiak. Sense eliminats.

Incidències: Partit corresponent a la vintena jornada de l'Eurolliga disputat al Palau Blaugrana davant 5.208 espectadors.