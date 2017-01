arxiu particular

Carrosseries Tolosa patrocina l'equip de futbol d'Ampans a la Balconada arxiu particular

L'equip de futbol d'Ampans-UE Balconada té per primera vegada un patrocinador, Carrosseries Tolosa, una empresa osonenca amb 45 anys d'història. El seu director, Jaume Tolosa, es va trobar amb l'equip i n'ha conegut els integrants. Tolosa, que els ha patrocinat l'equipació, va veure un entrenament i va prendre una xocolata desfeta amb molta sintonia al costat dels jugadors que llueixen la samarreta amb el nom Carrosseries Tolosa amb Ampans. L'empresa ja va donar suport a Ampans el 2010 en la seva travessa per la selva amazònica a la Jungle Marathon. L'equip de futbol de la UE Balconada va engegar ara fa 10 anys i disputa la Lliga ACELL, de la Federació Catalana d'Esports per a persones amb discapacitat intel·lectual. L'entrenador és Manel Ortiz i té el suport del voluntari Mariano Garcia