Danilo i els dos davanters paguen els plats trencats del Madrid a la Copa

Ja se sap que totes les crisis comporten víctimes. El Reial Madid, que ha deixat de guanyar tres dels darrers quatre partits després d'haver-ne estat quaranta sense perdre, viu dies de dubtes per culpa de les nombroses lesions i de l'eliminació a la Copa del Rei, dimecres, a mans del Celta. Per tant, algú ha de tenir la culpa i els mitjans de comunicació de Madrid van apuntar ahir cap a dues direccions: el lateral Danilo i els dos davanters centres, Karim Benzema i Álvaro Morata.



Mala sort i autogols

Danilo va ser fitxat fa dos estius procedent del Porto i havia de deixar a la banqueta Carvajal. A l'hora de la veritat, però, no ha pogut desbancar mai l'internacional madrileny, encara que Rafa Benítez, primer, i Zinedine Zidane, després, li han donat oportunitats.

El brasiler ha estat trist protagonista a la Copa després de fer-se dos autogols, un al camp del Sevilla i l'altre en l'empat a dos a Vigo que va propiciar l'eliminació blanca. Al camp del Celta semblava que Zidane apostaria per una defensa de tres i fer jugar Lucas Vázquez de lateral llarg, però al final va donar l'oportunitat a Danilo, que, almenys lluny del Bernabéu, no és escridassat com sí que passa a Madrid. El jugador, però, va tenir una molt mala actuació. Primer gairebé provoca un gol de Iago Aspas amb un refús i després es va anotar l'1-0 en pròpia porteria. Ahir, el diari As ja el comparava amb els defenses més fracassats de la història blanca, com Spasic o Vitor.



Sense gol

Els altres dos assenyalats van ser els davanters. Una errada de Benzema, que es troba en una mala ratxa golejadora evident, ja va propiciar la derrota en lliga a Sevilla. Dimecres, el francès va tornar a mostrar-se apàtic. Tampoc no ho va fer millor Álvaro Morata. Repescat per 30 milions de la Juventus, el madrileny no està tenint males xifres, però no ha desbancat el seu competidor de la titularitat i el més probable és que a final de temporada deixi el club, ja que el Madrid té contactat el portuguès André Silva.

Ahir també hi havia crítiques per a Cristiano Ronaldo, que almenys va fer un gol, tot i que no pot amagar que el seu estat físic cada dia és més baix.