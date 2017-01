El Tir Arc Olesa fa demà assemblea de socis amb convocatòria d'eleccions

La convocatòria d'eleccions a la presidència del club és el que més destaca de la doble assemblea del Tir Arc Olesa que es farà demà al camp de tir Agustí Valls, a partir de les 10.30 (a les 11 en la segona convocatòria). Aquest és el punt únic de l'assembla extraordinària. Abans, en l'ordinària, s'haurà fet la valoració esportiva i econòmica del 2016, i s'haurà presentat, per a l'aprovació dels socis de l'entitat, el pressupost previst per al 2017. Hi haurà també el torn habitual de precs i preguntes.