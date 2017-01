Les germanes Williams es jugaran el ceptre femení

? Fa dinou anys, Venus i Serena Williams es van enfrontar a primera ronda de l'Obert d'Austràlia. La germana gran, que tenia 17 anys, va vèncer la petita, de 16, per 7-6 i 6-1. Totes dues disputaran demà la matí la final femenina del torneig. Serena, que va derrotar ahir la sorprenent croata Mirjana Lucic-Baroni per un clar 6-2 i 6-1, podria superar Steffi Graf i sumar el seu 23è títol del Gran Eslam, a un de sol del rècord de l'australiana Margaret Court. Venus, número 17 del món, va arribar a la seva primera final d'un gran torneig des del 2009 en vèncer la seva compatriota Coco Vandeweghe per 6-7, 6-2 i 6-3. En finals de grans tornejos, Serena guanya per 7-2 i en enfrontaments totals, per 16-11. És la gran favorita, però en un duel entre les Williams pot passar de tot.