El CB Castellet i l'Himesa Sallent fan la presentació dels seus equips

Aquest proper cap de setmana serà de presentacions per a clubs de la comarca del Bages. Demà ho farà l'Himesa AE Sallent amb un acte que tindrà lloc al pavelló del poble i en el qual l'entitat posarà a la pista els esportistes de totes les seves diferents seccions. Serà a partir de les 20.30 i hi haurà una desfilada amb els representants del bàsquet, el futbol sala, el cros i l'atletisme. Abans, a partir de les 16 hores, hi haurà partits federats de bàsquet. Qui ho desitgi podrà fer aportacions voluntàries per a La Marató de TV3.

Diumenge serà el torn per a la presentació del CB Castellet, en el seu cas a partir de les 16.30 i al pavelló municipal. L'acte tindrà l'obertura amb l'actuació del grup de hip hop del gimnàs municipal de Sant Vicenç i després es farà la desfilada de les plantilles del club de bàsquet. Abans d'un pica-pica que posarà el colofó hi haurà els parlaments d'autoritats; hi haurà representació de l'Ajuntament i de la Federació Catalana.