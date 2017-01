L'Igualada Femení serà a la fase final de la Copa Generalitat

En el darrer partit de la primera volta, victòria per 7-1 sobre l´Sferic

Les jugadores de l'equip sènior de l'Igualada Femení HCP prenen part, aquest dissabte, en la Copa Generalitat com un dels 4 primers equips classificats en finalitzar la primera volta de la lliga dins la Primera Nacional. El torneig es fa a Sant Sadurní de Noia i el primer partit serà el de la semifinal entre les anoienques i el Vila-sana, que es posarà en marxa a les 9.15 h. La Segona ha aparellat el Citylift de Girona i el CP Manlleu B, i tindrà el seu inici a les 12.15 hores. Pel que fa a la final, és programada per a les 17 hores. Els equips que hi ha en la categoria masculina són el Noia Freixenet B, que se les haurà amb el Capellades (10.45), i el Taradell, que ho farà amb el Tona (13.30). En aquest cas, la final és a les 18.30 hores.

L'Igualada Femení va assolir el seu pas a la Copa Generalitat en batre al pavelló de les Comes per un contundent 7-1 el conjunt de l'Sferic Terrassa. Aquesta victòria i la derrota del CP Voltregà a casa del CHP Bigues i Riells va fer que les de l'Anoia assolissin la quarta plaça, l'última que quedava. Les noies dirigides per Jacob Compte i Marta Soler van anar al descans amb un marcador clar de 3-0, amb els gols de l'Elba Garreta, Laura Torres i Nerea Ramírez. Encara es va arribar a un 7-0 fins que les del Vallès van aconseguir el seu gol en els darrers minuts.