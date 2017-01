El Barça continua l'autodestrucció a Europa amb una penosa derrota

La versió més seriosa per part del Baskonia va allunyar anit un inofensiu Barça Lassa (79-93) de la seva aspiraicó de classificar-se per als play-off de l'Eurolliga. En un partit que els locals van arribar a perdre de fins 25 punts (55-80) als últims minuts del tercer quart, la paciència de part dels aficionats del Palau Blaugrana es va acabar i, per primer cop aquest curs, es van sentir xiulets. L'equip català es manté a 2 victòries de la vuitena plaça ja que el Darussfaka perdia a casa amb el Zalgiris, i manquen per jugar 10 jornada pel que fa a la lliga regular.

El Baskonia es va escapar ja en el descans (43-53) i anit va tenir gran encert exterior de Larkin (18 punts), Hanga i Budinger. Ja amb un parcial en contra de 3-11 es va veure que les coses anirien molt maldades per al Barça que no va poder igualar la intensitat de Tillie (20 de valoració) i Vogtmann. Va ser en el tercer període quan es va tocar fons i en el darrer quart van haver de ser els més joves, entre els quals un Moussa Diagné que retornava al Barça després de ser repescat del Fuenlabrada, els que maquillessin la pallissa. Georgios Bartzokas, enla roda de premsa posteior, va recordar les lesions (la última la de Renfroe) i va afirmar que «escullo continuar lluitant».



El Madrid no falla

Com és costum quan juga a casa en l'Eurolliga, el Reial Madrid va arrencar anant a remolc de l'EA7 Milà (46-49 al descans, i 69-73 a la fi del tercer quart) però als últims1minuts els de Laso es van posar les piles per vèncer amb un resultat de 94-89. Sergi Llull va aportar 20 punts, 16 Jaycee Carroll i 17 un Luka Doncic molt encertat en el llançaments (3/3 triples, 2/3 en llançaments de dos i 4/4 en els lliures). El Reial Madrid es manté al davant de la classificació amb els mateixos triomfs que el CSKA.