Gironella-Sallent i Berga-Cardedeu, dos partits ben atractius, demà al Berguedà

Aspecte del camp del Berga, dijous arxiu particular

Dos interessants duels són programats per a aquest diumenge al Berguedà a les quatre de la tarda. Si el temps ho permet, d'una banda, el Berga (el camp ha estat aquests dies ben nevat) rebrà la visita del líder de la Segona Catalana (grup 4), un Cardedeu que fa quatre partits que no perd, amb tres triomfs i un empat. A Gironella, el conjunt local se les haurà amb Sallent en un dels derbis intercomarcals de la categoria; els dos equips estan separats per un sol punt a favor dels sallentins.

Al grup 5, el Solsona, segon classificat amb cinc punts d'avantatge respecte al Linyola, que és tercer, visita demà (16.30 h) el cuer Balafia; l'Organyà serà a Artesa de Segre (16.30 h). I al grup 3 destacat el derbi de l'Anoia entre el SanMauro i el Montserrat Igualada, que es jugarà demà (17 h); el Martorell serà al camp de l'Olímpic can Fatjó de Rubí (12 h).