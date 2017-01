El Joventut rep l'Andorra i l'Obradoiro visita la pista del Movistar Estudiantes

La segona jornada de la segona volta pot ser força important per a l'ICL. La prioritat serà assolir la victòria sobre l'UCAM Múrcia, demà a la tarda al Nou Congost, i seria la segona seguida després del triomf sobre el Betis, un fet que no ha passat en tota la temporada. Quan els d'Ibon Navarro encetin el seu matx ja sabran els resultats dels seus rivals directes.

El Manresa és cuer amb només 3 victòries, i l'UCAM en té cinc. El Rio Natura Monbus (4), que és el proper rival de l'ICL, el dissabte vinent a Santiago, juga al WiZink Center contra l'Estudiantes (6), en un duel que ambdós equips han d'afrontar amb les dents serrades. El que tampoc no pot fallar més és el Divina Seguros Joventut (4), ja que només té una victòria en els darrers deu partits. Rep demà a Badalona l'Andorra (10), dirigit per Joan Peñarroya, classificat per a la Copa del Rei i que ve de clavar una pallissa a l'Herbalife.

No gaire lluny de les posicions de cua hi ha el Tecnyconta (6); els aragonesos es desplaçaran demà a Miribilla per enfrontar-se al RETAbet Bilbao (7). El conjunt del Betis Energía Plus (7) torna al seu pavelló de San Pablo, on tindrà de visitant l'equip revelació del curs, l'Iberostar Tenerife (13). Pel que fa al Fuenlabrada (8), en una zona tranquil·la de la classificació, juga a Màlaga amb l'Unicaja (11).

En la jornada de descans per al líder, el Reial Madrid, entre avui i demà hi haurà un parell de partits molt interessants en la part alta de la classificació. El València (12) té la visita del Gran Canària (10), que es va imposar dimecres a l'UCAM en matx de l'Eurocup. I el Barça i el Baskonia, ambdós amb dotze triomfs a la lliga Endesa, repetiran l'enfrontament a l'Eurolliga d'anit, demà en el Buesa Arena.