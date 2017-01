El Manresa FS reprèn la lliga davant La Unión al Pujolet

Gordillo no podrà jugar per lesió

Gordillo no podrà jugar per lesió arxiu/mireia arso

Després de l'aturada per la disputa de la primera fase del Campionat d'Espanya sub-19, la lliga Segona B reprèn aquest cap de setmana la competició.

El Manresa FS, en un inici difícil de la segona volta, com ho va ser en la primera, rep avui al Pujolet (18.15 h) La Unión de Santa Coloma, un equip que, entrenat per l'exinternacional Javi Rodíguez, és tercer classificat i només ha perdut un partit a domicili, concretament a la pista del líder CCR Castelldefels, on també van perdre els manresans fa quinze dies.

El Manresa FS haurà de fer front a aquest complicat partit amb la baixa de Gordillo, que no s'ha recuperat de la lesió que es va fer fa unes setmanes en un partit amistós amb la selecció catalana sub-19. Tampoc no hi seran Tanti i Josete, també amb molèsties físiques de més llarga durada. Per contrarestar-ho, han estat convocats els juvenils Ambrós i Aaaron. L'equip de Jordi Rozas confia poder sumar per acomodar-se encara més a la classificació.

El Sala 5 Martorell, per la seva part, té una difícil sortida a la pista del Catgas B (18 h).