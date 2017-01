El Manresa recela de la visita d´un cuer Masnou que no es dóna per vençut

Sense pràcticament temps de lamentar-se per l'actuació arbitral dels seus partits del dissabte passat, a Lloret (1-0) i a casa amb l'Andorra (1-3), respectivament, el Manresa i l'Avià han de fer front demà a una nova jornada al grup 1 de Primera Catalana, i en ambdós casos amb una situació delicada a la classificació.

El Manresa, que és antepenúltim amb 18 punts, rep demà el cuer Masnou (12 h). Tot i que l'equip del Maresme, entrenat per un exjugador del Manresa, Juan Carlos Torres, està molt enfonsat a la taula classificatòria, amb només 13 punts, el tècnic dels manresans, Albert Garcia, avisa que «aquest és un partit trampa. Només si nosaltres sortim molt ficats en el partit, ho tindrem bé per guanyar. Ells ja no tenen res a perdre i mentalment no tenen la mateixa pressió que nosaltres. Si ens marquen primer, ho podem tenir complicat, perquè, a més, no tenen un mal equip». Garcia encara pensa en els punts que el seu equip es va deixar a Lloret: «va ser un arbitratge lamentable, va regalar els tres punts a ells. Els dos gols anul·lats són claríssims, fins i tot els jugadors del Lloret reien».

En el Manresa són baixa per sanció Lluís Clop i l'argentí Alejandro, i és seriós dubte Riki per lesió.

L'Avià, amb les baixes dels sancionats Alejandro, Miki López i Gigi, es desplaça demà a casa d'un Sants (12.15 h) que, com qui no vol la cosa, s'ha situat tercer, a dos punts del líder Andorra. Els berguedans miraran de no ampliar la mala ratxa de tres derrotes.



El San Cristóbal, a Igualada

En el grup 2 de Primera Catalana, i després de dues derrotes seguides i un empat, l'Igualada no es pot permetre tornar a fallar, en aquesta ocasió, demà (17 h) davant el San Cristóbal a les Comes. Els egarencs, entrenats per l'extècnic de l'Avià Oliver Ballabriga, tot i una certa irregularitat en els dar-rers compromisos, està molt ben situat a la classificació amb la tercera plaça, a cinc punts del líder Balaguer i a només un del segon classificat, el Santboià. L'Igualada de Dani Gimeno és antepenúltim amb 16 punts.