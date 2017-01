Salvó, MVP de l'Oviedo campió de la Copa

Miquel Salvó, jugador de l'Unión Financiera Oviedo que hi és cedit per l'ICL Manresa, va ser declarat el jugador més valuós a la final de la Copa Princesa celebrada en la ciutat asturiana. L'Oviedo, que té d'entrenador Carles Marco i de segon tècnic Javi Rodríguez, es va imposar per 80-77 al San Pablo de Burgos. L'ala pivot Salvó va anotar 17 punts (11/12 en tirs lliures), va atrapar 8 rebots i va aconseguir un 26 de valoració.