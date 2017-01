El Barça vol posar pressió al Madrid en un duel matiner contra el Betis

El Barça visita avui el Benito Villamarín amb l'obligació de guanyar per posar pressió al Reial Madrid, del qual el separen dos punts, i del Sevilla, només un, davant un Reial Betis que buscarà la sorpresa per allunyar-se encara més de baix i mirar cap a altres objectius que no només siguin la permanència.

Els bètics, catorzens amb 22 punts, estan a la mateixa distància –9 punts– dels llocs de descens que de la zona europea i estan il·lusionats de plantar cara a un Barça que arriba a Sevilla després de cinc victòries seguides –dues a la Lliga i tres a la Copa–, i de passar a les semifinals del torneig coper.

Sobre aquesta bona ratxa s'hi va referir Luis Enrique ahir en roda de premsa: «fa tres setmanes això era una vetlla i ara semblarà tot al contrari. Els professionals no ens quedem ni en el blanc ni en el negre, sinó en una versió més reservada», va assegurar l'asturià, que no va voler opinar sobre si aquesta jornada és propicia perquè el Reial Madrid, líder de la competició, punxi contra la Reial Societat. «Intentem centrar-nos en l'important, que és el nostre rendiment. Queda molt per veure qui és mereixedor dels títols i no convé dramatitzar, ni tenir més optimisme fins que acabi la temporada», va puntualitzar.

Sobre el partit contra el Betis, el tècnic blaugrana es va mostrar convençut que els andalusos, «per jugar al seu estadi i per la línia de millora mostrada, intentaran generar problemes».



Un Betis canviat

L'equip bètic de Víctor Sánchez, molt irregular fins al tram actual de temporada, confia a aprofitar la fortalesa superior exhibida a casa, on ja fa sis partits que no perden, amb quatre triomfs, just des que el tècnic madrileny va arribar a la banqueta bètica per substituir l'uruguaià Gustavo Poyet. «Hi ha canvis respecte al Betis que ens vam trobar en la primera volta, pel canvi de l'entrenador. Poyet va jugar aquí amb cinc defenses, cosa que li era poc habitual, i en canvi Víctor Sánchez del Amo fa setmanes que juga amb aquest sistema», va explicar Luis Enrique. El Betis té moltes baixes per intentar presentar batalla al conjunt blaugrana,ja que estan lesionats el defensa José Carlos, els migcampistes Joaquín, Brasanac, Jonas Martin i Felipe Gutiérrez, més el davanter paraguaià Tonny Sanabria. En canvi, recupera el central algerià Mandi, després d'haver tornat de la Copa d'Àfrica, i ha citat els seus últims fitxatges: el defensa romanès Alin Tosca, ex de l'Steaua, i el migcentre cedit per la Reial Societat Rubén Pardo, que es perfila com a titular juntament amb l'holandès Donk i Petros.

Els dubtes principals en l'onze titular que pot presentar Luis Enrique són dos: el lateral dret i qui serà el migcampista titular. I és que Sergi Roberto, habitual de la banda dreta com a lateral, va patir un problema físic davant la Reial Societat i va haver de ser substituït per Aleix Vidal. Mascherano o Rakitic són les dues variants que podria utilitzar l'asturià per substituir Busquets, i d'això dependrà la titularitat d'Umtiti. Tornarà Ter Stegen a la porteria i el trident (Messi, Suárez, Neymar) serà la punta de llança en què es recolzarà el Barça.