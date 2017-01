El Bayern venç a Bremen i el Leipzig guanya l'imbatible Hoffenheim

El Bayern de Munic es va imposar a domicili (1-2) al Werder Bremen, mentre que el Leipzig va derrotar a casa per 2-1 el Hoffenheim, amb la qual cosa segueix tres punts per sota del club bavarès a la Bundesliga. El Leipzing va posar fi a la condició d'invicte del Hoffenheim, l'únic que s'hi mantenia de les grans lligues europees. El Bayern va semblar que deixava el partit sentenciat en acabar la primera part, amb gols d'Arjen Robben, al minut 30, i David Alaba, al 45; però en la segona el Bremen va tenir una bona reacció i l'empat hauria estat possible. De fet, al minut 53 Kruse va marcar per retallar distàncies.

D'altra banda, el Hoffenheim es va avançar al marcador mitjançant Amiri, però el Leipzig va remuntar amb els gols de Werner i Sabitzer, cosa que va provocar la primera derrota del Hoffenheim.