El Cadí cau a Ferrol i encadena la quarta derrota en cinc duels

El Cadí La Seu va encaixar la quarta derrota en cinc partits en caure a la pista complicada de l'Uni Ferrol per un resultat final de 62-52. En la primera meitat hi va haver molta igualtat entre els dos equips, però a la represa les gallegues, liderades per Ana Suárez i Maria Pérez (que van acabar amb 17 i 24 punts respectivament), van agafar avantatge i el van poder mantenir fins al final del partit.