El City i el Chelsea a vuitens i el Liverpool eliminat de la FA Cup

El Chelsea, el Manchester City, l'Arsenal i el Tottenham van guanyar els seus compromisos de la quarta ronda de la Copa d'Anglaterra, de la qual van ser eliminats el Liverpool i el Newcastle, superats per adversaris de categoria inferior.

No hi va haver empats en els xocs d'ahir, però hi va estar a prop el Tottenham, que va protagonitzar al final una remuntada èpica per evitar deixar el seu futur coper en mans d'un segon partit (replay). En el temps afegit, i amb el sud-coreà Heung Min Son com a heroi, va aconseguir el triomf per 4-3 davant el Wycombe Wonderers, de la quarta categoria anglesa. El Chelsea, dominador de la Premier, va prolongar la seva autoritat a la Copa. Els gols de Willian, al quart d'hora, de Pedro, d'Ivanovic i del jove Michy Batshuayi van plasmar la superioritat davant el Brentford (4-0 ), de la segona divisió. Més complicacions va advertir el Manchester City, que va visitar Selhurst Park per fer front al Crystal Palace. L'equip de Pep Guardiola va sortir airós del xoc gràcies als gols de Raheem Sterling, a la vora del descans, de Sané 20 minuts abans del final i de Yaya Touré (0-3). L'Arsenal va golejar el Southampton 0 a 5 amb dos gols de Welbeck i un hat-trick de Theo Walcott.

El Newcastle de Rafa Benítez va caure eliminat incapaç de guanyar al Kassam Stadium l'Oxford City (3-0), de tercera. Hemmings, Nelson i Antonio Martínez van deixar sense opcions les «garses», centrats en la seva temporada per tornar a la Premier. L'adéu del Newcastle es va unir al del Liverpool, que va perdre a Anfield davant el Wolverhampton (1-2), de la segona divisió. Stearman i Weimann van desarmar el quadre de Jurgen Klopp, que només va poder escurçar distàncies amb un gol del belga Origi.