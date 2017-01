L'Olesa fitxa el davanter Baby, que prové de la Fundació Hermes

Gabriel Santiago Fernández, conegut futbolísticament com a Baby, ha estat fitxat per l'Olesa, equip que milita a la Tercera Catalana, en el seu grup 8. Aquest davanter té una dilatada trajectòria en categories superiors. Ha estat en categories inferiors del Barça, també l'Almeria, el Figueres, el Còrdova, etc. Darrerament, i fins i tot aquesta mateixa temporada, Baby jugava a la Fundació Hermes, conjunt que és a Primera Catalana en el grup 1 amb el Manresa i l'Avià. Baby podria debutar avui contra el Viladecans B (17 h).