El Manresa FS fa un bon partit, però no sap rematar la feina

Com en la primera volta, el Manresa FS no troba la manera de superar els equips grans de la categoria. Si fa quinze dies va ser a la pista del líder, el CCR Castelldefels (4-0), ahir va ser al Pujolet contra La Unión, tercer a la classificació, que els manresans no van poder superar. I això que els manresans, amb les baixes de Gordillo, Tanti i Josete, van fer, en general, un partit molt digne. Van tenir molt encert els seus porters Aleix i Adil i només va faltar més efectivitat de cara a la porteria contrària, sobretot després que La Unión s'avancés en el marcador per 2 a 3, quan faltaven quinze minuts per al final.

A la primera part, amb un joc molt intens, es va veure un bon espectacle amb els dos conjunts jugant de tu a tu. Alejandro va avançar els manresans al minut 12, però abans del descans, al minut 17, Andresito va fer el gol de l'empat, i tot quedava obert en la represa. En aquest període, els àrbitres van ser molt permissius amb les faltes de La Unión; va costar que assenyalessin la cinquena falta dels visitants, però ja no es van atrevir amb la sisena.

A la segona meitat, les coses van ser diferents. Josan va avançar el Manresa FS (1-2) al minut 21; a partir d'aquí, els de Jordi Rozas van deixar de jugar una estona i els de Santa Coloma de Gramenet van aprofitar dues errades defensives per capgirar el marcador amb gols de Pipa i Andresito als minuts 22 i 25 (2-3).

Quedaven quinze minuts, suficients per igualar el marcador, però el Manresa FS, tot cor, no va saber asserenar el joc per trobar bones opcions de gol. Quan faltaven cinc minuts per al final, els locals van jugar amb porter jugador i van disposar d'una bona oportunitat als peus de Said, però la pilota no va entrar. En aquesta fase, l'actuació arbitral va poder ser força millorable.

Dissabte vinent, el Manresa FS té un altre repte complicat a la pista de l'Escola Pia de Sabadell, una setmana abans de rebre l'esperat Bisontes de Castelló, l'actual segon classificat.