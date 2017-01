El porter Moyá salva l'Atlètic de Madrid a Vitòria i rescata un punt pels de Simeone

El porter de l'Atlètic de Madrid Miguel Ángel Moyá va salvar el seu equip a Vitòria, davant el Deportivo Alabès, i li va permetre aconseguir un empat a zero en un partit en què el conjunt basc va ser molt superior.

Els bascos van dominar durant pràcticament els 90 minuts de joc amb un gran futbol i ordre defensiu, però no van obtenir el premi del gol, tot i les nombroses ocasions que van crear. El xoc va començar amb un Alabès que va voler mantenir la possessió de la pilota i la veu cantant en els minuts inicials i va aconseguir crear les primeres ocasions. Una de les més clares va ser al minut 7 en les botes d'Ibai Gómez, que va rematar una passada de Deyverson amb el cap després d'una gran combinació per la banda, però Moyá va rebutjar la rematada que hauria pogut suposar l'1-0. Els matalassers van pujar línies i van donar el primer avís al minut 13 a pilota parada amb un cop de cap de Saúl Ñíguez que va fregar l'escaire de la porteria de Pacheco i al 18, una nova falta per Koke va ser rematada per Griezmann amb la cama esquerra, però la pilota va acabar al lateral de la xarxa de la meta alabesista.

L'ocasió més clara del partit la va tenir Víctor Laguardia (min 29) amb una rematada al travesser després d'un servei de falta de Theo Hernández, que posteriorment va estar a punt de convertir Manu García en el rebuig, però el seu cop de cap va anar per sobre de la porteria.

En la represa, tot i els canvis de Simeone, el guió no va canviar i l'Alabès va tenir el gol a les botes de Camarasa i Edgar Méndez, que es van trobar amb un Moyá esplèndid, el millor de l'Atlètic de Madrid ahir.