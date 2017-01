El premi Riudor reconeix la lluita contra l'ELA de Toni 'Anty' Garcia

«Al principi no m'ho creia. Pensava que el metge s'havia equivocat en fer el diagnòstic, però després t'adones que no és així i, de cop i volta, tot canvia en un tres i no res». Aquesta afirmació feta per Toni Garcia a través d'un vídeo resumeix el sentiment d'una persona a qui un dia diagnostiquen l'ELA, una malaltia degenerativa que ataca el sistema nerviós i que va manllevant la capacitat de mobilitat de la persona. Garcia va decidir fer-hi front a través de la docència futbolística a l'Escola de futbol i Fundació Brafa, d'on ja era entrenador, i després, a través de la publicació del llibre Míster, per què jo no?, on explica les seves vivències i tota la seva capacitat de lluita per superar la situació.

Segurament, aquests motius han tingut el seu pes perquè la Sant Fruitós Escola de Futbol li atorgués el premi Riudor a la transmissió dels valors de l'esport en la cinquena edició del certamen. Aquest premi sempre ha buscat reconèixer i premiar els valors de solidaritat i pedagògics per sobre dels resultats. Així, en la seva primera edició, l'any 2012, l'entitat premiada va ser l'ONG Diapo; l'any 2013, l'exfutbolista de l'Espanyol i actualment comentarista esportiu Joan Golobart. El 2014, el premi va ser per a l'Associació Sant Tomàs Parmo, i l'any passat, per al Consell Esportiu del Baix Llobregat, amb la seva campanya Juga verd Play.

L'acte va ser presentat pel periodista Pere Flores i va incloure la presència, a part del guardonat Garcia, del president de la Sant Fruitós Escola de Futbol, David Vila; del batlle local, Joan Carles Batanés, i d'Arnau Sala, entrenador fruitosenc actualment màxim responsable del Peralada, un dels equips capdavanters de la Tercera Divisió, que va fer una xerrada basada en el model de joc i les metodologies portades al treball tàctic del futbol.

En els seus respectius parlaments, tant l'alcalde, Batanés, com el president de la Sant Fruitós EF, David Vila, van donar molt mèrit a la lluita de Garcia. «Cal prendre nous reptes per seguir endavant. Pensar que guanyaràs el partit com a concepte de vida amb joc net», assegurava Batanés. Per la seva banda, Vila comentava que «el que més voldria destacar de l'Anty és que, malgrat tot, ell continua entrenant i ha fet servir el futbol com a vincle per obtenir recursos per poder lluitar contra la seva malaltia».