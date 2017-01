Serena s'endu la final de més edat de la història del tennis

Serena Williams es va imposar a la seva germana Venus en el duel nord-americà pel títol a l'Open d'Austràlia, per 6-4 i 6-4, per recuperar així el lloc de número u del món, i conquerir aquest títol per setena vegada i sense cedir un sol set. Serena, a més, va trencar la igualtat que mantenia amb l'alemanya Steffi Graf, i figura ara amb 23 Grand Slams, a un sol títol de Margaret Court, tot i que l'australiana va guanyar 13 d'ells abans del començament de l'era Open. Tot, en 88 minuts d'una final pobra quant a joc, i que va acabar amb 46 errors no forçats en total, 25 a la casella de Venus.

Després de les emocions i els salts d'alegria de les dues germanes en sortir airoses de les semifinals, es va passar a l'emoció continguda però amb una gran abraçada entre les dues rivals i va acabar així la final de més edat en la història del tennis, en la qual entre Serena i Venus sumaven 71 anys i 11 mesos. Serena Williams, de 35 anys i quatre mesos, va quedar asseguda a la pista central després de guanyar l'últim punt i convertir-se en la més veterana de l'era Open a aixecar un Grand Slam i a assaltar de nou el número u del rànquing mundial.

Aquest dilluns apareixerà de nou en aquesta posició, que li va prendre Angelique Kerber en l'Open dels Estats Units passat, després de 186 setmanes de domini, amb 700 punts d'avantatge sobre l'alemanya, seguides les dues per la txeca Karolina Pliskova, més enrere, amb 5.270 punts.

«Tu m'has inspirat, i mereixes un aplaudiment pel teu impressionant retorn», va dir Serena sobre la seva germana, després de rebre el trofeu de mans de l'excampiona txeca Hana Mandlikova, encara que després va rectificar. «No m'agrada la paraula retorn. Ella mai va marxar».

Alexis Ohanian, promès de Serena, cofundador de la xarxa social Reddit, va ser testimoni del triomf de la més jove de les Williams, que segueix manant en el circuit malgrat la seva edat.

La tercera final del Grand Slam en la qual les dues jugadores havien superat els 30 anys, va acabar amb un error de Venus, en ple atac de Serena poc després del millor punt del partit, un llarg intercanvi de 24 cops, que va ser el millor del duel. El partit va començar molt fred, amb quatre trencaments consecutius (sis en tot el partit), i amb Serena destrossant la raqueta en el tercer contra el terra després de veure's superada en un dels punts. Pràcticament no hi havia piloteig, només cops als angles, lluita per dominar el punt des del primer instant del joc, però els errors se sumaven i els encerts no feien del partit un duel brillant.

Malgrat tot van prevaler els 27 cops guanyadors de Serena, més contundent i ràpida que la seva germana, que poc mal va poder fer amb el seu servei, amb un pobre 29 % de punts guanyats, i que potser va desaprofitar una de les seves últimes oportunitats per sumar el seu vuitè títol de Grand Slam.