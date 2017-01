El Vila-real resol la seva crisi i agreuja la del Granada amb un triomf a casa

El Vila-real es va imposar al Granada per 2-0 en un partit en què, sense brillar, va ser superior al seu rival i va aconseguir resoldre la crisi de resultats que arrossegava des de l'inici del 2017, alhora que va agreujar la de l'equip andalús, que va caure a l'últim lloc de la classificació.

El Granada va plantejar el partit amb un equip renovat, mentre que al Vila-real va cridar l'atenció la baixa d'última hora, per una lumbàlgia, del seu central titular Víctor Ruiz i l'absència de Pato, que abandonarà l'equip per jugar a la Xina. Al vuitè minut li va ser anul·lat un gol al Vila-real per un fora de joc molt ajustat en un cop de cap de Sansone, que poc després va poder fer l'1-0 en una falta directa que va llançar al travesser.

En una acció a pilota aturada en què no hi va haver fora de joc per molt poc, Bruno Soriano va fer a porta buida l'1 a 0, i en la segona part, de nou en una acció a pilota aturada, va arribar el segon gol del Vila-real marcat per Álvaro en recollir des del terra una pilota perduda a la sortida d'un córner que va deixar el 2 a 0 definitiu.