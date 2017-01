Zidane confia de posar fi als dubtes davant la Reial

? El Reial Madrid i la Reial Societat, eliminats de la Copa del Rei aquesta setmana, s'enfronten amb l'objectiu de sumar tres punts que els permetin començar amb bones sensacions la segona volta de la lliga. Els blancs, campions d'hivern, afronten d'aquesta manera el seu segon partit de lliga consecutiu a casa després del triomf signat davant el Màlaga en l'última jornada, l'únic que han aconseguit en els últims cinc partits disputats. Zidane vol esvair els dubtes, però no podrà disposar ni de Modric ni Marcelo, que es van afegir a la llista de lesionats amb Carvajal, Bale, Pepe i James. Per contra, el francès podrà tornar a alinear Varane. Per la seva banda, la Reial Societat té la baixa per sanció de Yuri Berchiche i l'alta d'Illarramendi, que jugarà davant el seu exequip amb David Zurutuza com a parella al mig camp donostiarra.