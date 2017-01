El Barça es refà en dos dies i sorprèn el Baskonia a domicili

Només dos dies després de deixar gairebé enterrades les seves possibilitats de classificació a l'Eurolliga davant del mateix rival i de ser escridassat a la seva pròpia pista, el Barça Lassa va mig renéixer de les cendres i va vèncer a la pista del Baskonia en un partit que li pot donar moral de cara als propers enfrontaments i, sobretot, a la Copa del Rei, que tindrà lloc al mateix pavelló. L'equip de Bartzokas no va poder reduir el nombre de pilotes perdudes, un autèntic mal en el tram de temporada que ja s'ha disputat, i el va deixar en divuit, però va dominar el rebot (deu més que el seu adversari) i va disputar un segon i un tercer quarts prou bons per aconseguir una diferència que ja no seria recuperada al final pel conjunt de Sito Alonso.

En aquesta ocasió, l'actuació del croat Ante Tomic va ser decisiva, amb 21 punts totals i 25 de valoració no va poder ser mai controlat pels interiors de Vitòria, malgrat que l'alemany Voigtmann, amb 16 punts, va ser el més destacat de la seva formació, juntament amb el base Shane Larkin. El Baskonia va mantenir el partit igualat en el primer quart, però una sèrie de bones accions entre Doellman, Claver i Faverani van atorgar sis punts d'avantatge als catalans al descans.

En el tercer període va ser quan el Barça va superar la barrera dels deu punts amb dos bàsquets de Tomic seguits d'una safata de Tyrese Rice, ahir més acompanyat que altres dies. Els dotze punts de diferència permetien disposar de tranquil·litat. Fins i tot es van ampliar a quinze (74-89) després d'una cistella de Doellman. Al final, el Baskonia es va limitar a minimitzar danys i a seguir en una ratxa negativa amb l'única excepció del duel del Palau.