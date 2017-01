Bojan arriba cedit al Mainz, que iguala amb el Dortmund

L'exjugador del FC Barcelona Bojan Krkic jugarà fins a final de temporada al Mainz, a la lliga alemanya, segons es va saber ahir. El davanter no comptava en els plans de Mark Hughes, el tècnic de l'Stoke City, i ha acceptat aquesta cessió al conjunt germànic per disposar de minuts. Aquest serà el sisè equip i la cinquena lliga per a Bojan, que ha estat al Barça, a la Roma, al Milan i a l'Ajax abans d'arribar a l'Stoke. Ahir va poder assistir a l'empat del seu equip, que ocupa la desena posició a la lliga, davant del Borussia Dortmund, que és quart. Reus va avançar els visitants, però Latza va empatar pel conjunt local. Abans s'havia disputat un altre partit del campionat, en què el Friburg va derrotar l'Hertha per 2-1, amb gols locals de Haberer i Petersen i de Schieber dels forans.