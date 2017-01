El Catalana Occident cadet lluita però cau davant el Joventut

Els manresans no van saber reaccionar a la segona meitat

Els cadets del Catalana Occident van lluitar de valent davant del fort Joventut de Badalona però van acabar perdent (61-78). Els badalonins van començar forts el partit i van clavar un parcial de 0-9. Els manresans van reaccionar i al final del primer quart perdient per tant sols dos punts. El segon quart ambdós equips van estar igualats. Just abans d'arribar al descans un altre parcial de 0-7 favorable els visitants posava el 28-34 a la mitja part. A la represa els badalonins van portar l'avantatge davant d'un Catalana Occident que lluitava per reduir distàncies.

En el darrer quart els visitants van sentenciar el partit amb un ampli parcial que els manresans no van saber reaccionar.