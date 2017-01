Federer allarga a Austràlia la seva llegenda

Caviar del bo. La final de l'Open d'Austràlia entre Roger Federer i Rafa Nadal va oferir als espectadors un partit d'aquells que passen a la història del tennis. El suís va necessitar cinc sets (6-4, 3-6, 6-1, 3-6 i 6-3) per superar Nadal en un partit apassionant i intens que es va resoldre després de tres hores i 36 minuts.

L'Open d'Austràlia va estar farcit de sorpreses des d'un bon començament. Amb l'actual número 1 del rànquing de l'ATP, Andy Murray, i el 2, Novak Djokovic, eliminats a les primeres de canvi, van deixar via lliure als incombustibles Nadal i Federer, que van saber aprofitar les eliminacions dels dos favorits per presentar les seves candidatures a vèncer aquesta competició.

Nadal i Federer es van veure les cares en una final vintage, que va permetre reviure aquelles finals dels Grand Slams de fa uns quants anys, quan el suís i el mallorquí lluitaven per governar el tennis mundial.

Amb 35 anys a l'esquena i després de deixar enrere una lesió de genoll que es va fer mentre banyava els seus fills que el va apartar de les pistes sis mesos, Federer va poder superar Nadal i va endur-se el 18è Grand Slam de la seva car-rera i el 5è Open d'Austràlia.

El suís va sortir a totes i va gua-nyar el primer set per 6-4. Va intentar injectar molta rapidesa en el partit, i va optar pel seu servei com una de les grans armes per desfer-se del seu adversari. Nadal va contestar amb un 3-6 al segon set i després Federer va etzibar-li un contundent 6-1. El mallorquí no es va rendir i li va replicar amb un 3-6 que va deixar el partit més obert que mai. Però el suís va esquedar la muralla de Nadal en l'últim set.

En aquest cinquè set, Nadal va fregar amb els dits la corona de campió del Grand Slam, però se li va escapar. Va tenir un avantatge de 3-1 i una oportunitat per obtenir el 4-2 però va fallar i ja no va aconseguir guanyar cap joc més.

Nadal va apel·lar a l'èpica per creure en la remuntada. Però, una vegada més, la resistència numantina del balear la va trencar Federer amb la seva sacada esplèndida. I és que al llarg del partit va aconseguir 20 aces per només 4 de Nadal. Un altre factor clau que va contribuir a la victòria del suís van ser els 73 cops guanyadors que va efectuar, pels 33 del balear.



Elogis entre els finalistes

«Si existís un empat en aquest esport, hauria acceptat compartir el trofeu amb Nadal», va sincerar-se Federer quan va rebre el trofeu. També va demanar al mallorquí que no abandonés la pràctica d'aquest esport. «Segueix jugant Rafa, si us plau. El tennis et necessita».

L'admiració que es professen els dos finalistes és exemplar. «Felicitats, Roger, estic content per tu. Has estat molt temps fora dels circuits i has treballat molt intensament per endur-te aquesta competició», va comentar Nadal.

Nadal va reconèixer la superioritat del suís en el tram final del matx. «Ha sigut un partit molt igualat però Federer es mereixia aquest trofeu més que jo».



Nadal i Federer, reforçats

Nadal està satisfet i content pel resultats que va aconseguir en la gira que va fer als antípodes. Va arribar als quarts de final de Brisbane i l'última ronda del primer Grand Slam de la temporada. A més, ha recuperat un bon nivell de forma física i un extraordinari tennis.

«Seguiré intentant-ho sempre. Noto que he tornat al màxim nivell. Lluitaré durant tota la temporada per aconseguir bons resultats. Vull tornar a agafar un altre vegada aquest trofeu perquè és el tercer cop que el perdo.

Al rànquing ATP, com que ha disputat la final, li permet avançar fins a la sisena posició. Federer tanca el top ten en el desè lloc.

El tennista suís també marxa de Melbourne amb un bon gust de boca. Els dubtes sobre el seu estat de forma van ser una constant en els seus primers partits. Però va demostrar que estava preparat per disputar un bon torneig. «Després de tant temps parat per la lesió no m'esperava, ni de bon tros, arribar fins a la final i encara menys guanyar-la. No estava segur que pogués aconseguir endur-me aquest títol però ho he fet», va assenyalar.

Els 35 anys no pesen a Federer. Assegura que no ha pensat una data concreta per a la retirada. «Si tingués una lesió greu m'ho pensaria». El suís viu una segona joventut. Ahir, va donar una lliçó de tennis dedicada a tots aquells que l'havien enterrat abans d'hora. Federer recupera el somriure i allarga un llegat incontestable.