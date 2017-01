Ghana i Egipte es jugaran el bitllet per a la gran final

La selecció egípcia serà l'única que atemptarà contra el poder de l'Àfrica negra en la màxima competició continental que es tancarà la setmana que avui comença a Gabon. L'equip dels país dels faraons intentarà assolir el seu vuitè títol i eixamplar la diferència al capdavant del palmarès. De moment, és a semifinals després de derrotar ahir el Marroc per 1-0. Un gol de Kharaba, quan només faltaven dos minuts per al final, li va donar la victòria. El seu rival en una semifinal serà Ghana, que ahir va derrotar per 1-2 la República Democràtica del Congo. Els germans Ayew van anotar un gol cadascun i van ser inútil el momentani empat de M'poku. Tots els gols van arribar després del descans. L'altra semfinal la disputaran el dia abans, dimecres, Burkina Faso i Camerun.