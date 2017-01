Gironella i Sallent firmen taules en un derbi que té un joc molt discret

El derbi intercomarcal de la segona volta va acabar amb el mateix marcador amb el qual havia començat: 0-0. Gironella i Sallent van firmar un partit molt discret, amb molt poques ocasions per ambdós conjunts. Els gironellencs van haver de substituir a Miki Noguera i Toni Sibila, lesionats, i d'aquesta manera s'uneixen a la llarga llista de baixes que té l'equip de Ponti.

El partit va començar amb molt respecte d'uns i altres. Ambdós equips només van crear perill a pilota parada. La més clara pels locals va ser després d'una centrada lateral que no va trobar rematador per mil·límetres. Per part visitant, un xut a les acaballes de la primera part de Yuti no va trobar porteria i una centrada anterior d'Aitor Lorca no va trobar rematador.

A la represa, la tònica no va canviar i el partit va seguir el mateix guió. Safont des de la cantonada, va tenir la millor ocasió del partit pels locals. Fins i tot, l'expulsió de Suso Pelfort no va aportar una clara superioritat als locals que no van saber aprofitar els set minuts que van jugar amb un home més.