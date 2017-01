Una gran festa del bàsquet femení

Un cap de setmana que va ser per fer memòria, per recordar els temps passats però que ahir també va tenir una estona per calçar-se de nou les sabatilles i jugar al que les va unir fa 30 anys: el bàsquet. La trobada de dos dies del que va ser el Segle XXI al Bages, l'equip de joves promeses femenines que entre el 1986 i el 1988 van acollir Sant Joan de Vilatorrada i Manresa, va ser tot un èxit. Es van reunir prop de 40 exjugadores, no tan sols les que van formar-ne part en l'etapa bagenca, sinó també algunes que s'hi van incorporar en l'etapa a la Blume d'Esplugues, exinternacionals i les manresanes que havien jugat al Font Vella o el Pryca quan l'equip estava a la Primera Divisió.

La trobada va començar a la tarda de dissabte amb una visita guiada per Manresa i després un sopar a La Joviat que es va allargar força amb un repàs de les imatges de fa tres dècades i jocs que havia preparat Manel Martínez, que va ser preparador físic del Segle XXI i que ha estat promotor i organitzador de la reunió.



Gaudir jugant a la pista

Ahir, després de visitar el pavelló de Sant Joan de Vilatorrada i totes les instal·lacions del Complex Vell Congost, es va jugar un partit amb una bona part de les integrants del recordat Segle XXI de fa tres dècades com Elisabeth Cebrián, Marina Ferragut, Carolina de la Calzada, Carlota Castrejana o Montse Viudes. També hi eren moltes altres exjugadores, entre les quals algunes de les que van ser al Font Vella-Pryca a Primera, com les manresanes Gemma Vilaseca, Nina Pont o Eva Puntí, i Annabel Ridruejo o Mercè Morros, que no va jugar per problemes de genoll. Es van fer dos combinats, i, d'una banda, els tècnics van ser Francesc de Puig i Joan Corominas; mentre que a l'altra hi dirigen Joaquín Brizuela i Antònia Gimeno. L'àrbitra va ser també de categoria, l'exACB Pilar Landeira, i des de la grada ho veia l'exseleccionador espanyol dels 90 Manolo Coloma, amb l'expresident de la federació estatal Pere Sust i l'actual president de la Catalana, Joan Fa. De l'Ajuntament de Manresa hi havia el regidor Jordi Serracanta.

El menys important va ser el resultat, en un partit que es va decidir amb un triple final i que va tenir, fins i tot, la seva particular flashmob. Es va demostrar que, malgrat que els anys han passat i moltes feia una mica de temps que no tocaven la pilota de bàsquet, els fonaments que els van ensenyar continuen intactes. Un àpat final entre tots els participants de la trobada hi va posar el punt final.