Ha guanyat cinc cops tres Grand Slams diferents

? 18 és el nombre de Grand Slams que té Federer a la vitrina. El segueix de prop Nadal amb 14 trofeus. El llegendari Pete Sampras també va aconseguir el mateix nombre que el mallorquí. Amb 12 Grand Slams hi ha el serbi Novak Djokovic, número 2 de l'ATP, i que encara té corda per molts anys per reduir o inclús superar aquesta distància. Amb aquest triomf, Federer és l'únic de la història que ha vençut almenys cinc cops en tres Grand Slams diferents: Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 i 2012), US Open (2004, 2005, 2006, 2007 i 2008) Melbourne (2004, 2006, 2007, 2010 i 2017).