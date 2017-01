La Joviat falla en els moments clau i encaixa una derrota

La Joviat va disputar un partit molt intens en la seva visita a la pista de l'Almeda.

Ambdós conjunts van jugar un matx molt entretingut. En el primer quart els atacs es van imposar a les defenses. Les jugadores visitants van agafar els primers avantatge gràcies a l'encert en el tir exterior. Les locals però van capgirar el marcador abans de finalitzar el quart. En el segon període la dinàmica va canviar. Les defenses es van imposar als atacs i el resultat a la mitja part era d'empat a 32 punts.

A la represa les jugadores locals van agafar avantatge de 6-7 punts. En el darrer període el conjunt de casa va optar per una defensa zonal. La Joviat no va poder retallar les diferències ja que no van estar encertades des del tir exterior.

La setmana vinent les jugadores de la Joviat rebran la complicada visita del conjunt del Draft Gramenet.