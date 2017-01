La Joviat perd el rebot defensiu i el Castellbisbal ho aprofita per guanyar

La Joviat va perdre contra un bon Castellbisbal en un duel que, tot i que va mantenir-se anivellat durant molts minuts, però que sempre va donar la sensació que el control era dels visitants. Al segon quart el conjunt del Baix Llobregat va carregar amb decisió el rebot defensiu, obtenint segones i terceres opcions de llançament i anant molt als tirs lluires.

Això va provocar que poguéssin anotar amb comoditat i que la Joviat no pogués dur a terme el joc ràpid que té per costum fer. Al final el resultat va ser massa clar per lo igualat que va ser el duel.