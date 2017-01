Els júniors manresans són superats per un fort Almeda

Els júniors del Catalana Occident Manresa van perdre en la seva visita a la pista de l'Almeda. El conjunt local va començar amb una forta defensa, amb molts contactes i posant molt les mans. Els bagencs no es trobaven cómodes damunt la pista i això percutia amb el resultat. Els locals gràcies a l'encertat en el triple van ser capaços d'agafar els primers avantatges. Els manresans no aconseguient entrar dintre del partit i els jugadors de l'Almeda ho aprofitaven per ampliar les distàncies en el marcador. Al resultat al descans era favorable els de casa (34-27).

A la represa els manresans van sortir conscients de capgirar el resultat. El Manresa 2015 però va veure com el conjunt local agafava un màxim avantatge de 17 punts. Tot i això el Catalana Occident no va abaixar els braços i es va col·locar a tant sols 9 punts al final del tercer quart. En l'últim quart els júniors manresans van aconseguir acostar-se a 1 punt en el darrer minut, però una pèrdua de pilota i un contraatac van sentenciar el partit.