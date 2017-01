La Juve treu partit de les punxades de la Roma i el Nàpols

La Juventus va ampliar fins a quatre punts respecte de la Roma i sis sobre el Nàpols la seva diferència al capdavant de la lliga italiana quan li falta, a més, un partit per disputar. L'equip de Massimiliano Allegri va vèncer en la difícil visita al camp del Sassuolo (0-2) amb gols aconseguits per Higuaín i Khedira durant la primera mitja hora de joc. A més, es va beneficiar de la derrota de la Roma (3-2) al camp de la Sampdoria. Bruno Peres i Edin Dzeko van avançar dos cops als romans, però Praet i Schick van aconseguir els respectius empats i Muriel va atorgar la victòria als genovesos. En el darrer partit del dia, el Nàpols no va passar de l'empat a casa (1-1) contra el Palerm. Mertens va igualar el gol de Nestorovski però l'equip de Sarri no va aprofitar l'expulsió del visitant Goldaniga.