L'Artés només aguanta deu minuts el líder Sant Josep

El Club Bàsquet Artés va encaixar una nova derrota a casa, en aquesta ocasió davant el líder Sant Josep de Badalona, que només ha perdut un partit en tota la competició i que ahir es va imposar per un resultat final de 68-88. Com la setmana passada, el matx es va haver de jugar a Avinyó, ja que al pavelló artesenc continuen les obres per reparar el parquet. Amb aquesta desfeta, els artesencs encadenen tres derrotes consecutives i encara no saben el què és guanyar al 2017.

En els primers deu minuts del partit hi va haver molta igualtat i encert en el llançament exterior per part de les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant. Es va arribar al final del període inicial amb un punt de marge pels bagencs (25-24). En el segon quart el conjunt visitant va demostrar la seva superioritat i va dominar completament el joc, un fet que els va permetre agafar setze punts de diferència a la mitja part de l'enfrontament (37-53).

En la segona meitat els jugadors badalonins es van mostrar més desencertats en el tir, i els homes dirigits per Toni Manyosas ho van aprofitar per situar-se només vuit punts per sota. Aquesta reacció va esperonar els visitants, que van clavar un parcial de 0-9 i van arribar al final del tercer quart amb catorze punts de renda (52-66). En els darrers deu minuts el Sant Josep només es va haver de dedicar a mantenir el còmode avantatge per endur-se el triomf i seguir, una jornada més, al capdavant de la classificació del grup 1 de Copa Catalunya. El proper partit de l'Artés serà a la pista d'un dels cuers de la lliga, el Pia Sabadell, que només ha guanyat dos partits. El matx es posarà en marxa el proper diumenge 5 de febrer a partir de les sis de la tarda.