L'Espanyol aprofita una expulsió injusta per fer caure el Sevilla del segon lloc

Una expulsió surrealista a càrrec d'un àrbitre molt fluix, el basc Bikandi Garrido, va condicionar la clara victòria de l'Espanyol contra el Sevilla, que provoca que els andalusos perdin la segona posició de la lliga en benefici del Barça. L'acció clau va arribar al segon 66 de partit, quan Piatti va entrar a l'àrea i hi va caure. Comptant que fos penal, la qual cosa ja és dubtosa, la vermella directa no hauria hagut d'existir, ja que des d'aquesta temporada no s'expulsa si el defensa intenta fer jugar la pilota, com va ser el cas de Pareja. Bikandi no ho va veure així i Reyes va transformar la pena màxima, i va avançar els blanc-i-blaus.

Sampaoli va reaccionar fent entrar al camp el central Lenglet per Ben Yedder i el seu equip s'hi va adaptar bé. Jovetic i Sarabia arribaven amb perill i el montenegrí va empatar al minut 19 en aprofitar una combinació entre Franco Vázquez i Nasri. Semblava que el partit arribaria al descans amb empat, però el jugador del planter Marc Navarro el va desequilibrar amb un cop de cap a la sortida d'una falta en el temps de descompte. És el seu segon gol en dos partits a Primera.

A la represa, el Sevilla va avisar amb un xut de Vázquez a fora, però ja no tenia tanta força. Reyes va poder fer el tercer amb una rematada al travesser que va botar a la línia just abans que el màxim golejador de l'equip, Gerard Moreno, rematés una centrada de Navarro i consolidés els tres punts per al seu equip. El conjunt de Quique es va limitar a controlar els atacs sevillistes fins al final i va sumar els tres punts de manera sobrada.