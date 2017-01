L´Igualada no pot plantar cara en un mal partit contra el Draft

Derrota clara i merescuda del Comercial Godó Igualada a la pista del Draft Gramenet. El primer quart les igualadines no van existir, la falta de concentració i d'intensitat va donar avantatge clar a les locals. En el segon període el joc va millor però no al nivell esperat. El resultat però va continuar amb avantatge clar del Draft. Es va arribar a la mitja part amb un clar avantatge a favor de les jugadores de casa (30-15).

En el tercer quart les igualadines van tornar al mal joc i els errors no forçats van aprofitar-ho les locals per ampliar l'avantatge. En l'últim periode les jugadores visitants van despertar i van demostrar el seu nivell aconseguint retallar diferències en el marcador. Malgrat tot, la diferència era tant amplia que les igualadines no van tenir cap opció per endur-se el matx. En la propera jornada les jugadores de l'Igualada rebran la visita del líder Sant Adrià B.