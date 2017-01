L'Òdena venç l'Hortonenc sense crear ocasions

L´Òdena va dominar, però no va crear gaires ocasions

L´Òdena va dominar, però no va crear gaires ocasions arxiu/Manuel Hidalgo

L'Òdena es va imposar a l'Horotnenc amb un solitari gol i va tornar a confiar en la seva defensa per assegurar un altre triomf. Els locals segueixen la mateixa tònica dels últims partits: impecables al darrere i amb un domini aclaparador però sense crear perill ni ocasions. I és que l'Hortonenc no va arribar ni una vegada a porteria. Però per altra banda, les úniques ocasions dels locals van ser un xut llunyà de Sergi Garcia al minut 44 que va acabar fregant el pal i el gol de l'Òdena, fruit d'un rebuig del porter a un xut de Xavi González que va rematar a gol Adrià Domènech. El golejador del partit feia pocs dies que tornava a jugar amb l'Òdena, després del seu periple al San Mauro.

Així doncs, els locals van tornar a guanyar després de dos empats seguits i segueix en la cinquena plaça de la classificació, mentre l'Hortonenc s'enfonsa i ja és a només un punt del descens.