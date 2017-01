L'Olost topa amb la forta defensa del Sant Josep i perd

El Bàsquet Olost va lluitar de tu a tu contra un Sant Josep molt agressiu tant en atac com en defensa. No va ser fins el segon quart on els locals van augmentar el to defensiu i l'Olost es va veure superat. A la represa la dinàmica no va canviar. Els locals gràcies a la forta defensa van mantenir l'avantatge fins al final.