Luis Enrique: «tinc la sensació d'haver guanyat un punt perquè el Betis ha merescut més»

Luis Enrique i Unzué no van parar de moure´s ahir per l´àrea tècnica JON NAZCA/reuters

L'entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique, va afirmar després de l'empat a un d'ahir que el seu equip no havia estat «al seu nivell, ni de lluny» i que marxava «amb la sensació d'haver guanyat un punt», després de reconèixer que l'equip bètic «ha merescut més». El tècnic asturià va admetre que «és una llàstima no haver passat de l'empat per la bona dinàmica» que mostrava l'equip, «però això és futbol i cal demostrar que ets millor al camp».

De l'enfrontament va explicar que «a la primera part no hem patit, excepte en dues o tres transicions del rival, però és cert que no hem creat oportunitats de perill». A la represa, «el Betis ha pressionat més amunt i hem generat poques sortides de pilota efectives». Després del gol local van arribar els canvis, però en general «hem estat una mica lents i ells han jugat bé». De tota manera, malgrat l'entrebanc, va deixar clar que encara «falten moltíssimes jornades de lliga» per arreglar-ho.



Més tecnologia

Tant Luis Enrique com Víctor, el seu homòleg verd-i-blanc, van deixar clar, això sí, que fa falta l'ús de la tecnologia arran del gol no concedit al Barça. Segons el blaugrana, «els àrbitres necessiten ajut, que pot ser a partir de material o de càmeres. Mantinc el mateix discurs en aquest afer, ja sigui davant situacions que ens perjudiquin o que ens afavoreixin». Víctor, que abans havia declarat que el seu equip havia merescut guanyar clarament, també va mostrar-se favorable «a l'ús de la tecnologia en jugades d'aquest tipus o similars». El preparador madrileny va recordar que les decisions dels col·legiats «formen part del joc i sempre defenso la seva feina, que és dificilíssima i molt complicada», però va declarar-se partidari «d'ajudar tothom».

Dels blaugrana, Aleix Vidal va reconèixer que «només hem entrat al partit després dels canvis de Luis Enrique» i el porter Ter Stegen també va recordar que «el Betis també juga i ho hem de tenir en compte» per explicar el rendiment del seu equip.