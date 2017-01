L'Unicaja domina des de l'inici i no pateix per derrotar el Fuenlabrada

El conjunt malagueny va començar el partit molt concentrat amb l'aler polonès Waczynski determinant en atac (11 punts) contra un Fuenlabrada despistat que al minut 4 ja perdia per set punts (18-11). Un parcial de 0-9 anivellava la situació però una bona ratxa anotadora de Nemanja Nedovic trencava la igualada (26-20 a la fi del primer quart).

L'efectivitat ofensiva andalusa va mantenir-se al segon quart i al minut 14 ja guanyaven per 22 punts (42-20). El Fuenlabrada no podia anotar de cap manera davant la gran defensa dels locals. Els locals van desarbolar completament a un equip madrileny que es veia impotent per la clara superioritat dels homes de Joan Plaza (70-41 al minut 29). Al darrer quart els locals van baixar el ritme i això ho va aprofitar el 'Fuenla' per retallar diferències.