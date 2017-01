El Madrid no pateix gens per eixamplar la diferència

El Reial Madrid va aprofitar l'oportunitat que li van donar els seus rivals en la lluita per la lliga i va esborrar la seva eliminació a la Copa amb una clara victòria davant d'una Reial Societat cansada i sense cap profunditat. Els blancs van actuar amb més força en totes les línies davant d'un rival que va sortir amb dos davanters però que no va crear gaire perill sobre Keylor Navas excepte alguna rematada de Juanmi a la primera part.

El Madrid, en canvi, va aportar més rapidesa, tot i que va haver d'esperar als darrers minuts de la primera part per avançar-se en el marcador després d'una llarga combinació que va culminar el millor del seu equip, Mateo Kovacic, davant de Rulli.

La Reial va intentar reaccionar a la represa, però de seguida va rebre el segon gol després d'una pèrdua de pilota que va acabar amb una passada de Kovacic a Cristiano, que va picar amb qualitat davant de Rulli. Aleshores van iniciar-se els canvis i un dels que va sortir, Álvaro Morata, ho va aprofitar per fer dos gols, tot i que el primer va ser anul·lat per fora de joc. En el segon va rematar una contra ben portada per Lucas Vázquez. A més, els bascos van rebre l'expulsió d'Iñigo Martínez. Ara el Madrid té quatre punts sobre el segon, que poden ser set si venç en el duel ajornat a València.