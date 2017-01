El Manresa queda encallat i dóna vida al cuer Masnou

Pas enrere del Manresa en caure amb el cuer Masnou al Congost. Un gol en el minut 93 va tombar els d'Albert Garcia que, ahir, van fer un partit molt discret.

Des del primer moment es va veure un Masnou amb ganes de lluitar per la permanència malgrat la seva situació a la classificació. Els visitants van ofegar la sortida de la pilota d'un Manresa sense possibilitats de marcar en el primer tram de la confrontació. Al minut 32, el jugador del Masnou Hamza va engaltar una volea que Oliver va enviar a córner amb dificultats. En el servei de cantonada, els del Maresme van reclamar unes clares mans de Sergi Soler dins de l'àrea. Els manresans van semblar despertar amb alguna bona combinació de contracop, però en el tram final del primer temps, de nou del Masnou va manar al mig del camp, però sense arribades de perill.

A la represa es va veure un Manresa amb més ànsies per marcar, però amb poques idees en atac. El Masnou per la seva part pagava l'esforç físic del primer temps i tampoc no feia perill. Estava clar que l'empat no servia a cap dels dos conjunts i a la recta final del matx es va reactivar el joc amb les dues formacions buscant el gol de la victòria. El Manresa va generar diverses oportunitats, però les més clares van ser per al Masnou. Al minut 89, Josa va fer un xut creuat que va anar a fora per ben poc i ja al minut 93, un servei llarg del porter Sergio el va controlar Mendo per assistir Pompido, el qual, en possible posició de fora de joc dins de l'àrea, va fer el 0 a 1 definitiu.