El Marganell remunta un gol al Súria i s'endú la victòria

El Marganell li va remuntar el partit al Súria i va aconseguir tres punts vitals per a sortir de la zona de descens. En un terreny de joc que més aviat semblava una pista de patinatge, el Marganell es va acabar emportant els tres punts després d'un partit amb dos parts ben diferenciades. En la primera, el Súria va continuar amb la bona línia mostrada darrerament, i la va acabar amb avantatge al marcador gràcies a un gol de Mitjans.

En la represa, els locals van pujar molt la intensitat i la contundència, i van remuntar el resultat per deixar els tres punts molt necessaris a casa. Diagne en només començar la segona meitat va empatar el matx, Mainar va fer el gol que desnecallava el resultat i Pradas va sentenciar el partit amb un go quan faltaven només dos minuts per acabar el partit, que va acabar sent del Marganell.