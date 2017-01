El Martorell aixafa el Cornellà i suma el quart triomf seguit

El Martorell Inovyn va aconseguir una nova victòria a domicili, en aquesta ocasió a la pista del Cornellà, a la qual es va imposar per un resultat contundent de 58-84. Aquest triomf és el quart consecutiu per als homes d'Adrià Alonso, que van aprofitar la derrota del Made In Menorca a la pista del Simply Olivar (71-70) per situar-se en el coliderat del grup C-A de la Lliga EBA juntament amb els menorquins i el Flanigan Calvià, que va guanyar a la pista de l'Arenys (63-77).

En els deu primers minuts els jugadors visitants van estar a un alt nivell defensiu, i això els va permetre recuperar pilotes constantment i agafar dotze punts de marge al final del període inicial (13-25). En el segon quart, el conjunt del Baix Llobregat Nord va seguir dominant amb comoditat i va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb dinou punts d'avantatge (24-43).

En la segona meitat el Martorell Inovyn no es va relaxar en cap moment i va obtenir una màxima diferència de 31 punts. Es va arribar al final del tercer quart amb el partit pràcticament decidit (40-64). En els deu darrers minuts els locals van clavar un parcial de 11-0 i van retallar distàncies, però va ser un miratge, ja que els martorellencs no van patir per obtenir un nou triomf. En la propera jornada, el Martorell Inovyn rebrà a la seva pista un JAC Sants que acumula sis victòries i està en plena progressió. El matx es posarà en marxa diumenge que ve, 5 de febrer, a partir de dos quarts d'una del migdia.