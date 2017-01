El Petro Pintó es desorienta al segon quart i ho paga car

El Petro Pintó ASFE va veure's superat per un efectiu Bàsquet Molins en un partit que va tenir una jugada determinant poc minuts després d''iniciar-se el segon quart. En una acció fortuïta, Lídia Giménez, un dels pals de paller de l'equip, va lesionar-se al dit i l'equip va quedar bastant tocat.

De fet, en aquells moments el resultat era de 14-16 i en un tres i no res va passar-se a un 16-28 que ja va ser determinat. És com si les jugadores fruitosenques haguéssin quedat en estat de xoc per la lesió de la seva companya.

A partir de llavors ja no hi va haver massa història ja que el Molins, un equip molt expert i farcit de jugadores de talent, va saber dominar el partit i en cap moment li va donar opció a l'ASFE de capgirar la situació. A més l'equip bagenc va mostrar-se molt erràtic en els tirs lliures i això va evitar qualsevol opció de remuntada.

Malgrat tot l'equip mai li va perdre la cara al partit i va intentar apurar fins al final les opcions de guanyar. El Manyanet Reus serà el proper rival.