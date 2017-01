El Physic Igualada assalta la pista del Sant Adrià en un matx molt anivellat

El Physic Igualada va obtenir una nova victòria a domicili, en aquesta ocasió a la pista del Sant Adrià, on es va imposar per un resultat final de 84-88. Els jugadors anoiencs van dominar el joc des del principi, però els locals no els deixaven escapar-se en l'electrònic (39-43 al descans). En la segona meitat, els jugadors dirigits per Jordi Martí van aconseguir mantenir-se per davant en l'electrònic fins el final i van sumar una nova victòria a fora.