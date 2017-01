El PI Puig no va patir davant d'un Matadepera B amb 10 jugadors (6-2)

El Pare Ignasi Puig va sumar una nova victòria per continuar com a colíder de la competició empatat a punts amb el Manresa B. Els manresans no van donar cap opció a un Matadepera B que es va presentar al partit amb tan sols 10 jugadors de camp. El PI Puig ja guanyava per un clar 5-1 al descans. A la represa el partit es va relaxar una mica i es van veure poques ocasions de gol. La setmana vinent els jugadors del Pare Ignasi Puig visitaran el camp complicat del Minorisa.